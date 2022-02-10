MSB: 2015'ten bugüne 33 bin 584 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) "1 Ocak'tan itibaren 5'i büyük, 13'ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edilmiş ve 316 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 584 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması yapıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu. FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda devam ettiğini belirten Kara, "1 Ocak'tan itibaren 5'i büyük, 13'ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edilmiş ve 316 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 584 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Afganistan'da havalimanının işletilmesine yönelik gelinen son noktaya ilişkin soru üzerine de kaynaklar, hem diplomatik faaliyetlerin yürütülmesi hem de uluslararası yardımların ulaştırılmasına yönelik havaalanlarının önemine işaret etti. Katar ve Türkiye'nin bu konudaki ortak çalışmasını hatırlatan kaynaklar, çalışmanın nihayete ulaşmasıyla Kabil başta olmak üzere Mezar-ı Şerif, Kandahar ve Herat'ta havaalanlarının işletilmesinin planlandığını bildirdi.