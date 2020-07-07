MSB: 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini açıkladı.
07.07.2020 22:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:14
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA