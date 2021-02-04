MSB: 20 adet MEMATT'ı Azerbaycan'a ihraç ediyoruz
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MSB: 20 adet MEMATT'ı Azerbaycan'a ihraç ediyoruz

04.02.2021 17:10 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:15
MSB: 20 adet MEMATT'ı Azerbaycan'a ihraç ediyoruz

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen 20 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) Azerbaycan'a ihraç edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen 20 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) Azerbaycan'a ihraç edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız bağlısı ASFAT AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen 20 adet MEMATT'ı kardeş ülke Azerbaycan'a ihraç ediyoruz. Kayseri'den hareket eden Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Bakü'ye ilk parti sevkiyat gerçekleşiyor" denildi.


MSB: 20 adet MEMATT'ı Azerbaycan'a ihraç ediyoruz
MSB: 20 adet MEMATT'ı Azerbaycan'a ihraç ediyoruz
MSB: 20 adet MEMATT'ı Azerbaycan'a ihraç ediyoruz
MSB: 20 adet MEMATT'ı Azerbaycan'a ihraç ediyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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