MSB: 2. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
23.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:46
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 2'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA