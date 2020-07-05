MSB 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu
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MSB 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu
05.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:16

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabın üzerinden bir paylaşımda bulunarak, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek, 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

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