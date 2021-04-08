Zeytin Dalı Harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesine saldırı gerçekleştiren terör hedeflerini tespit ve imha operasyonlarının sürdüğü kaydedildi.
Operasyonlarda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 teröristin daha komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak