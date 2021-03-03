MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

03.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:38
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 1 DEAŞ'lı ile Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 1 DEAŞ'lı ile Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ ile mücadelemize azimli ve kararlı şekilde devam ediyoruz. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Zeytin Dalı bölgesindeki 1 DEAŞ'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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