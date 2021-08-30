MSB: "2 terörist Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 teröristin daha Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 teröristin daha Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı