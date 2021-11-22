Yunanistan ve Suriye sınırını geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı - Haberler
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Yunanistan ve Suriye sınırını geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Yunanistan ve Suriye sınırını geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi ile Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunan bir kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi ile Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunan bir kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan beş şahıs ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

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AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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