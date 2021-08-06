MSB: Gara ve Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Gara ve Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Gara ve Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Gara'da 2, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Gara'da 2, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin ise komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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