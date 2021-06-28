MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız teröristlerin bir sızma girişimini daha önledi. Saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı