MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
12.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:46
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı