MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
05.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:51
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA