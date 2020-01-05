MSB: "2 PKK/YPG'li terörist daha hudut karakolumuza teslim oldu"

05.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:08

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA