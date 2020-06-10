MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG'li terörist Nusaybin'de hudut karakolumuza, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist de Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Kaynak: DHA