MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Haberler » Güncel » MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu - Haber

MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

19.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:34
MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2 'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı" denildi.ANKARA, -


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler