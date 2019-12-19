MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

19.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:18

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı" denildi.

Kaynak: DHA