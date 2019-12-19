MSB: "2 PKK'lı terörist daha teslim oldu"

19.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:14

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha hudut karakolunda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısının 10'a ulaştığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA