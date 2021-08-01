MSB: 2 Anka SİHA, Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
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MSB: 2 Anka SİHA, Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi

MSB: 2 Anka SİHA, Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 2 adet Anka SİHA'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 2 adet Anka SİHA'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İkinci Paket Anka-S İHA Tedarik Projesi kapsamında 2 adet Anka SİHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Emeği geçenleri kutluyoruz. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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