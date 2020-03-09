MSB: 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
09.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:17
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
ANKARA,
Kaynak: DHA