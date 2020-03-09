MSB: 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

MSB: 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:17
MSB: 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızmaya çalışan 18 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA

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Manşet

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