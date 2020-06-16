MSB: 17'nci Türk-Rus devriyesinde patlayıcı infilak etti, devriye aracı hasar gördü
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MSB: 17'nci Türk-Rus devriyesinde patlayıcı infilak etti, devriye aracı hasar gördü

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığını ve bu sırada patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 devriye aracının hasar gördüğünü açıkladı.

MSB: 17'nci Türk-Rus devriyesinde patlayıcı infilak etti, devriye aracı hasar gördü
16.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:15

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığını ve bu sırada patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 devriye aracının hasar gördüğünü açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "05 Mart Türkiye-Rusya Federasyonu Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17'nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir. Olayda etkilenen personel bulunmamaktadır. Mutabakat kapsamında devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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