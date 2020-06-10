MSB: 16'ncı Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
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MSB: 16'ncı Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16'ncı Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını duyurdu.

MSB: 16'ncı Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
10.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:36

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16'ncı Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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