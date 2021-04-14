Son dakika... MSB: 150 bin doz aşı bugün Libya'ya gönderilecek

Bir son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, 150 bin doz koronavirüs aşısının, bugün Hava Kuvvetlerine ait uçakla Libya'ya gönderileceği açıklandı.