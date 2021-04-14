Son dakika... MSB: 150 bin doz aşı bugün Libya'ya gönderilecek
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Son dakika... MSB: 150 bin doz aşı bugün Libya'ya gönderilecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... MSB: 150 bin doz aşı bugün Libya'ya gönderilecek

Bir son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, 150 bin doz koronavirüs aşısının, bugün Hava Kuvvetlerine ait uçakla Libya'ya gönderileceği açıklandı.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, 150 bin doz koronavirüs aşısının, bugün Hava Kuvvetlerine ait uçakla Libya'ya gönderileceği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya'ya gönderilecek olan 150 bin doz Covıd-19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı'nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak olan aşılar, bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak" denildi. Paylaşımda, aşıların uçağa sevk edildiğine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

ANKARA, -


Son dakika... MSB: 150 bin doz aşı bugün Libya'ya gönderilecek
Son dakika... MSB: 150 bin doz aşı bugün Libya'ya gönderilecek
Son dakika... MSB: 150 bin doz aşı bugün Libya'ya gönderilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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