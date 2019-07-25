MSB: "15 Temmuz sonrası personel sayısında meydana gelen azalma nedeniyle 19 Temmuz 2019 tarihi...

MSB: "15 Temmuz sonrası personel sayısında meydana gelen azalma nedeniyle 19 Temmuz 2019 tarihi...

MSB: "15 Temmuz sonrası personel sayısında meydana gelen azalma nedeniyle 19 Temmuz 2019 tarihi itibariyle 65 bin 993 personel temin edilmiştir.

MSB:

MSB: "15 Temmuz sonrası personel sayısında meydana gelen azalma nedeniyle 19 Temmuz 2019 tarihi itibariyle 65 bin 993 personel temin edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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