MSB: "15 Temmuz sonrası personel sayısında meydana gelen azalma nedeniyle 19 Temmuz 2019 tarihi...
MSB: "15 Temmuz sonrası personel sayısında meydana gelen azalma nedeniyle 19 Temmuz 2019 tarihi itibariyle 65 bin 993 personel temin edilmiştir.
MSB: "15 Temmuz sonrası personel sayısında meydana gelen azalma nedeniyle 19 Temmuz 2019 tarihi itibariyle 65 bin 993 personel temin edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:08 MSB: "Operasyonlarda 235 silah, 31 ağır silah, 150 bin 150 hafif silah mühimmatı, 22 bin 518 ağır...
13:08 MSB: "PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 24'ü...
13:07 MSB: "OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakanlık onayı ile 2 bin 423 personel ihraç edildi, 226...