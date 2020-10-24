MSB: 15 Temmuz 2016'dan sonra muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 103 bin personel temin edildi
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MSB: 15 Temmuz 2016'dan sonra muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 103 bin personel temin edildi

24.10.2020 10:55 | Son Güncelleme: 24.10.2020 10:55
MSB: 15 Temmuz 2016'dan sonra muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 103 bin personel temin edildi

MSB: 15 Temmuz 2016'dan sonra muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 103 bin personel temin edildi.

MSB: 15 Temmuz 2016'dan sonra muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 103 bin personel temin edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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