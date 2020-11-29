MSB: "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 20 bin 564 personel ihraç edilmiş, 3 bin 586 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir."
29.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:41
MSB: "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 20 bin 564 personel ihraç edilmiş, 3 bin 586 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.
MSB: "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 20 bin 564 personel ihraç edilmiş, 3 bin 586 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş