MSB: "15 Temmuz 2016'dan bugüne 3 bin 559'u 2019 yılında olmak üzere, toplam 18 bin 630 personel...
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MSB: "15 Temmuz 2016'dan bugüne 3 bin 559'u 2019 yılında olmak üzere, toplam 18 bin 630 personel...

MSB: "15 Temmuz 2016'dan bugüne 3 bin 559'u 2019 yılında olmak üzere, toplam 18 bin 630 personel ihraç edilmiş, 356'sı 2019 yılında olmak üzere, toplam 982 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır.

27.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:13
MSB:

MSB: "15 Temmuz 2016'dan bugüne 3 bin 559'u 2019 yılında olmak üzere, toplam 18 bin 630 personel ihraç edilmiş, 356'sı 2019 yılında olmak üzere, toplam 982 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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