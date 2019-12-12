MSB: 15'inci kara devriyesi tamamlandı
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MSB: 15'inci kara devriyesi tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.

12.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:54
MSB: 15'inci kara devriyesi tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, 'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi; Resulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı" denildi. FOTOĞRFALI


Kaynak: DHA
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