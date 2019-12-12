MSB: 15'inci kara devriyesi tamamlandı

12.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:54

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi; Resulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı" denildi. FOTOĞRFALI

Kaynak: DHA