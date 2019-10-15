MSB: "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi...

MSB: "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi...

MSB: "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

15.10.2019 13:14
MSB:

MSB: "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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