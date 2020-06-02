MSB: 14'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
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MSB: 14'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldığını duyurdu.

MSB: 14'üncü Türk-Rus kara devriyesi yapıldı
02.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:24

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Fedarasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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