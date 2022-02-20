MSB: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Zeytin Dalı, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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