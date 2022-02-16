MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Zeytin Dalı, Saldırı, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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