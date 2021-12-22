MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 13 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gereken cevabı almaya devam ettiği belirtilerek, "10 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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