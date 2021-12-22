MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi (2) - Haberler
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MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi (2)

MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 13 OLDUMilli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gereken cevabı almaya devam ettiği belirtilerek, "10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz...

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 13 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gereken cevabı almaya devam ettiği belirtilerek, "10 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu" denildi.


Barış Pınarı bölgesinde 10 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan10 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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