MSB: 1200 metre uzunluğundaki tünelde ele geçirilen malzemeler imha edildi
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MSB: 1200 metre uzunluğundaki tünelde ele geçirilen malzemeler imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen 1200 metre uzunluğunda 5 giriş-çıkışı ve çok sayıda odası bulunan tünelde ele geçirilen malzemelerin imha edildiğini duyurdu.

MSB: 1200 metre uzunluğundaki tünelde ele geçirilen malzemeler imha edildi
16.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:38

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen 1200 metre uzunluğunda 5 giriş-çıkışı ve çok sayıda odası bulunan tünelde ele geçirilen malzemelerin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda kahraman komandoların teröristlerin inlerine girmeye devam ettiği bildirildi. Açıklamada, bölgede icra edilen arama-tarama faaliyetinde üzeri gizleme ağı ve halı ile kapatılmış bir sığınak girişi keşfedildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan inceleme sonucunda örümcek ağı şeklinde inşa edilen ve asgari 1200 metre uzunluğunda 5 giriş-çıkışı ve 2 yatma yeri, 1 görüntü izleme merkezi ve bu merkeze bağlı tünel çıkışında ağaca monte edilmiş PTZ kamera, 1 banyo, 1 tuvalet, 1 mutfak, 1 su depo odası ve çeşitli amaçlar için kullanılan depo odalarından oluşan bir tünel tespit edildi. Söz konusu tünelde icra edilen arama-tarama faaliyetleriyle;-1 adet M16A4 piyade tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar silahı ve 4 sandık mühimmatı, 28 adet anti-tank RPG 7 mühimmatı, 6 adet anti-personel RPG 7 mühimmatı, 250 adet M16 mühimmatı ve 4 adet şarjörü, 4 adet dolu kanas şarjörü, 5 sandık PKMS mühimmatı ve 1 adet PKMS dürbünü, 5 sandık AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve 13 adet dolu şarjörü, 10 adet el bombası, bol miktarda amonyum nitrat, 5 bin 700 adet elektrikli fünye, 6 bin adet mekanik fünye, 9 adet alpha fire düzenek ve 2 adet ateşleme kumandası, 3 adet 5 litrelik, 2 adet 2.5 litrelik, 2 adet 2 litrelik bidonlara sıkılanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ana imla hakkı, bol miktarda pil ve pil bloğu, bol miktarda çıt çıt düzenek, 1 adet hilti, 2 adet baofeng walkie talkie, PTZ kamera, kamera izleme sistemi, termal şemsiye, keskin nişancı kıyafeti, gizleme ağı, 1 adet atış kulaklığı ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve EYP'ler METİ timimiz tarafından yerinde imha edildi."

Kaynak: DHA

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