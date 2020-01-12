12.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:43

MSB: "12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren başlayan Libya ve İdlib'deki ateşkes uygulaması, münferit bir iki olay dışında devam etmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA