MSB: "12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren başlayan Libya ve İdlib'deki ateşkes uygulaması,...
Haberler » Güncel » MSB: "12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren başlayan Libya ve İdlib'deki ateşkes uygulaması,... - Haber

MSB: "12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren başlayan Libya ve İdlib'deki ateşkes uygulaması,...

MSB: "12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren başlayan Libya ve İdlib'deki ateşkes uygulaması, münferit bir iki olay dışında devam etmektedir.

12.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:43
MSB:

MSB: "12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren başlayan Libya ve 'deki ateşkes uygulaması, münferit bir iki olay dışında devam etmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler