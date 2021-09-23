MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: 11 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz. Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA,
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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