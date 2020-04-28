MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
28.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:06
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Kahraman komandolarımız tarafından 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi. Paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülerde yer aldı.
Kaynak: DHA