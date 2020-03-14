MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
14.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:45
BARIŞ Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA,
Kaynak: DHA