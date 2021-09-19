MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

 Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Haber: MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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