MSB, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
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MSB, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:42
MSB, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kamuoyunu bilgilendirme adına basın meslek ilkelerine bağlı kalarak her türlü zor şartta görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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