MSB: 1 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, örgütten kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.
22.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:44
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, örgütten kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG'li terörist, Mardin Demirtepe Hudut Karakolu'muza teslim oldu" denildi.
ANKARA,
Kaynak: DHA