MSB: 1 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
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Mardin, YPG, PKK, Güncel

MSB: 1 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, örgütten kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

22.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:44
MSB: 1 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, örgütten kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG'li terörist, Mardin Demirtepe Hudut Karakolu'muza teslim oldu" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA

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