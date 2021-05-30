MSB: "1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde, 1162 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara'nın MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapması MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara'nın MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapması MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara tarafından sunuldu (1)

MSB: "1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: "(Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Bugüne kadar 1'i bölge sorumlusu 142 terörist etkisiz hale getirildi, 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın imha edildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı