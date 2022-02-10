MSB: "1 Ocak'tan itibaren 5'i büyük, 13'ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edilmiş ve 316 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak... - Haberler
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MSB: "1 Ocak'tan itibaren 5'i büyük, 13'ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edilmiş ve 316 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB:

MSB: "1 Ocak'tan itibaren 5'i büyük, 13'ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edilmiş ve 316 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 584 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

MSB: "1 Ocak'tan itibaren 5'i büyük, 13'ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edilmiş ve 316 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 584 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Suriye, Irak, İcra, Ocak, 3. Sayfa, Haberler

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