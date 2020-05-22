MSB: 1 Ocak'tan bu yana 1445 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 1 Ocak'tan bu yana 1445 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 1 Ocak'tan bu yana 1445 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Piyade Albay Olcay Denizer, "1 Ocak'tan bu yana bütün operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı...

MSB: 1 Ocak'tan bu yana 1445 terörist etkisiz hale getirildi
22.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:13

MSB: 1 Ocak'tan bu yana 1445 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Piyade Albay Olcay Denizer, "1 Ocak'tan bu yana bütün operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1445'tir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Piyade Albay Olcay Denizer, bakanlıkta yaptığı açıklamada, son bir ayda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Barış Pınarı Bölgesi'ne 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 10 teröristin kahraman komandolar tarafından tespit edilerek, etkisiz hale getirildiğini belirten Albay Denizer, bu olay ile birlikte son 1 ayda  bölgede 66 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

'RESULAYN ELEKTRİK HATLARI ONARILDI'Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım faaliyetlerinin aralıksız olarak devam ettiğini işaret eden Albay Denizer, şöyle konuştu: "Bu kapsamda PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılmaz hale getirilen Haseke ve kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi'nin yeniden çalışması için onarım faaliyetleri başlatılmış, tesislerin yeniden kullanılır hale getirilmesi için büyük çaba harcanmış ve Kasım 2019'da Haseke ve kırsal kesimine su verilmeye başlanmıştır. Ancak, Barış Pınarı Bölgesi'nin güneyinde bulunan ve terör örgütü PKK/YPG kontrolünde olan Tişrin Hidroelektrik Santrali'nden sağlanan elektriğin terör örgütü tarafından kasıtlı olarak kesilmesi ve yetersiz gönderilmesi nedeniyle elektrik enerjisine ihtiyaç duyan su tesisleri yeterli seviyede çalıştırılamamıştır. Sık sık kesilen ve zaten yetersiz olan elektrik, başta Allouk su tesisi olmak üzere Resulayn ve Tel-Abyad'taki su kuyularının tam kapasite ile çalışmasını engellemiş, bölgede su sorunu yaşanmasına neden olmuş, kış koşullarında elektriksiz ve susuz yaşam, bölge halkına çok büyük sıkıntı ve zorluklar yaşatmıştır. Unsurlarımızın yoğun çabası ve Rusya Federasyonu ile kurulan temaslar sonucu 1 Nisan 2020'den itibaren bölgenin ihtiyacı olan 70 megawattlık elektrik ihtiyacının sadece 10 megawatlık kısmının temini sağlanmış ve gerek Tel-Abyad gerekse Resulayn elektrik hatları ve trafo merkezlerinin büyük bir kısmı onarılmıştır. PKK/YPG terör örgütünün baskısı nedeniyle yetersiz olan ve sık sık kesilen elektriğe rağmen, alınan ilave tedbirlerle Allouk Su Tesisleri'nden istifade eden Tel Tamir ve Haseke'de yaşayan insanların temiz su ihtiyacı mart ayından itibaren karşılanmıştır. Terör örgütü PKK/YPG'nin, Haseke bölgesine giden suyun Türkiye tarafından kesildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."'1445 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Terörle mücadele harekatının, yurt içinde ve dışında aralıksız ve taarruz anlayışıyla devam ettiğini ifade eden Albay Denizer, şunları söyledi: "1 Ocak'tan bu yana bütün operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1445'tir. Son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik olarak yurt içinde toplam 24 orta çaplı, 2 büyük çaplı operasyon icra edilmiştir. Aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 104 terörist etkisiz hale getirilmiş; 5 adet tanksavar silahı, 2 adet uçaksavar, 3 adet keskin nişancı silahı, 2 adet makinalı tüfek, 26 adet piyade tüfeği, 46 adet el bombası, 104 adet fünye, 3 bin 200 adet uçaksavar mühimmatı, 3 bin 700 adet hafif silah mühimmatı, 30 adet havan mühimmatı, 88 adet roketatar mühimmatı, 80 kilogram C-4 patlayıcı madde; 340 kilogram amonyum nitrat ele geçirilmiş; 35 adet antipersonel mayın ile 67 adet el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 77 mevzi, sığınak, mağara ve depo ise tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadeleye yönelik olarak hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde son bir ay içerisinde 110 bin paket sigara, 72 kilogram uyuşturucu, 98 bin adet uyuşturucu hap ile 10 adet piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Ayrıca son bir ay içerisinde yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 533 şahıs yakalanmış, 10 bin 298 şahıs hududu geçmeden engellenmiş, geri itilmiştir. Bu şahıslar arasında 2 DEAŞ mensubu yakalanmış, 8 PKK/PYD-YPG mensubu ise teslim olmuştur."'SEVK SÜRECİNDEKİ İŞLEMLER E-DEVLETTEN YAPILACAK'Koronavirüs salgınıyla etkin mücadele kapsamında gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Denizer, diğer yandan normalleşme sürecine yönelik planlamaların da sürdürüldüğünü belirterek, şöyle dedi: "Bu kapsamda, terhislerin 31 Mayıs tarihinden itibaren, celplerin 5 Haziran'dan itibaren, bedelli askerlik celplerinin ise 20 Haziran'dan itibaren başlaması planlanmaktadır. Sevke tabi yükümlülüklerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs 2020 tarihinde e-devlet üzerinden duyurulacaktır. Yükümlülerin, sevk tarihinden dört gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden 'Covid-19' anketini doldurmaları, müteakiben yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında 'Covid-19' testlerini yaptırmaları önem arz etmektedir. Covid-19 salgını nedeniyle bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-devletten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız ayrıntılı bilgiye internet hesabımız üzerinden ulaşabilecektir."

Albay Denizer ayrıca FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 19 bin 495 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiğini, 4 bin 682 personel hakkında ise adli ve idari sürecin devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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