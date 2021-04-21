Yılbaşından bu yana 836 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Ocak'tan itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Ocak'tan itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe