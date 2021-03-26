MSB: "1 Mart tarihinden itibaren yurtiçinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı...
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MSB: "1 Mart tarihinden itibaren yurtiçinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB: '1 Mart tarihinden itibaren yurtiçinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı...

MSB: "1 Mart tarihinden itibaren yurtiçinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş ve devam eden operasyonalar neticesinde 231 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi
Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi

MSB: "1 Mart tarihinden itibaren yurtiçinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş ve devam eden operasyonalar neticesinde 231 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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