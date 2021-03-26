MSB: "1 Mart tarihinden itibaren yurtiçinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı...

MSB: "1 Mart tarihinden itibaren yurtiçinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş ve devam eden operasyonalar neticesinde 231 terörist etkisiz hale getirilmiştir.