Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı - Haberler
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Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan biri kırmızı bültenle aranan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan biri kırmızı bültenle aranan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hatay'da görev yapan Hudut Kartalları'nın, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Açıklamada, yakalananlardan birinin kırmızı bültenle aranan terör örgütü Deaş mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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