MSB: 1'i DHKP-C üyesi 3 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i DHKP-C terör örgütü üyesi 3 kişinin yakalandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i DHKP-C terör örgütü üyesi 3 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Demirören Haber Ajansı - Güncel