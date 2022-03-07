MSB: 1'i DHKP-C üyesi 3 kişi yakalandı - Haberler

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MSB: 1'i DHKP-C üyesi 3 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: 1'i DHKP-C üyesi 3 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i DHKP-C terör örgütü üyesi 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i DHKP-C terör örgütü üyesi 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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