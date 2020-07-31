MSB: 1 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik faaliyetler yürüttüğü tespit edilen, 1 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
31.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 31.07.2020 18:14
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik faaliyetler yürüttüğü tespit edilen, 1 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 1 DEAŞ'lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
Kaynak: DHA