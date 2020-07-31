MSB: 1 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı
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MSB: 1 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik faaliyetler yürüttüğü tespit edilen, 1 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

MSB: 1 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı
31.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 31.07.2020 18:14

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik faaliyetler yürüttüğü tespit edilen, 1 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 1 DEAŞ'lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.


Kaynak: DHA

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