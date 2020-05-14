MSB: "1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi"
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MSB: "1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi"

MSB: "1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi" Milli savunma Bakanlığı (MSB), Özel Mayın Arama Temizleme Timleri tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildiğini açıkladı.

MSB: '1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi'
14.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:00

MSB: "1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi"

ANKARA - Milli savunma Bakanlığı (MSB), Özel Mayın Arama Temizleme Timleri tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi" denildi.

MSB: '1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi'

Kaynak: İHA

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