MSB: "1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi"
MSB: "1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi" Milli savunma Bakanlığı (MSB), Özel Mayın Arama Temizleme Timleri tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildiğini açıkladı.
14.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:00
MSB: "1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi"
ANKARA - Milli savunma Bakanlığı (MSB), Özel Mayın Arama Temizleme Timleri tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi" denildi.
Kaynak: İHA